Nachdem das Dresdner Museum den Verbleib der Zeichnungen recherchiert hatte, erwies sich, dass die Illustrationen zum Zeitpunkt des Abtransports dem Künstler gehörten. Hegenbarths Witwe hatte das Dresdner Kupferstich-Kabinett in ihrem Testament zum Alleinerben eingesetzt. Die Kunstsammlung erhielt dadurch das Atelier- und Wohnhaus des Künstlers in Dresden-Loschwitz sowie dessen Kunstwerke, die an dieser Stelle, dem Josef-Hegenbarth-Archiv, nun als Museum gezeigt werden. Hegenbarths wieder in Dresden gelandete Zeichnungen werden ab dem 7. Mai 2017 in der Ausstellung "Kleiner Muck und Kalif Storch - Hegenbarth illustriert Hauffs Märchensammlung 'Die Karawane'" im Dresdner Josef-Hegenbarth-Archiv zu sehen sein.

1884 in Böhmisch Kamnitz (Österreich-Ungarn) geboren, erhielt Josef Hegenbarth in Dresden eine künstlerische Ausbildung. 1905-1915 besuchte er dort die Akademie. Dresden sollte auch, neben kurzen Intermezzi in anderen Orten, sein Hauptwirkungsort und Lebensmittelpunkt bleiben. Anfangs beschäftigte er sich mit Radierungen und Kaltnadelarbeiten, später mit Porträts, menschlichen Körpern und Situationsdarstellungen und Tierzeichnungen sowie Graphik, Feder- und Pinselzeichnungen und Aquarellen. Er illustrierte zahlreiche Bücher.



Hegenbarth war Professor und Leiter einer Illustrationsklasse an der Hochschule für Bildende Künste Dresden. Seine Werke sind in großen Galerien, zum Beispiel in Wien, Prag, Berlin, Hamburg, Leipzig oder München zu sehen. Der Künstler starb 1962 in Dresden. Zu seinen Verwandten gehören der Erfinder der Digedags, Comiczeichner Johannes Hegenbarth (alias "Hannes Hegen" sowie die Schauspielerin Wolke Hegenbarth.