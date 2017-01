Norwegen hat am Mittwoch als erstes Land der Welt mit der Abschaltung der UKW-Wellen begonnen. In der Region Nordland sind seit 11.11 Uhr keine UKW-Sender mehr zu empfangen, wie das norwegische Digitalradiobüro mitteilte. Nach und nach sollen bis Ende des Jahres auch die UKW-Radios in den anderen Landesteilen verstummen. Nur einige Lokalradios dürfen bis 2022 noch auf UKW weitersenden.