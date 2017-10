Umgang der Theater mit der AfD Bautzner Intendant will AfD-Wähler nicht ausladen

Das Verhältnis der AfD und ihrer Wähler zur Kulturszene ist angespannt. Der Intendant des Friedrichstadt-Palasts in Berlin, Berndt Schmidt, möchte sich noch deutlicher als bisher von der Partei abgrenzen. Das schrieb er vergangene Woche in einer Hausmitteilung. Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Georg Pazderski, forderte daraufhin eine Kürzung der Fördermittel für das Revuetheater. Auch in Sachsen geriet ein Theater in die Kritik der AfD.