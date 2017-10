1917. Revolution. - Russland und Europa

Kollwitz, Käthe: Helft RusslandPlakat des Komitees der Arbeiterhilfe (IAH), 1921 Bildrechte: Deutsches Historisches Museum

Die Hoffnung auf Befreiung - das war bei vielen Russen in dem heruntergewirtschafteten, verarmten Land zur Zeit des Ersten Weltkriegs das vorherrschende Gefühl. Doch nach dem Ende der Zarenherrschaft durch die Februar- und dem Umsturz der Oktoberrevolution entbrannte ein von allen Seiten brutal geführter Bürgerkrieg, in dem bis 1922 zwischen acht und zehn Millionen Menschen ums Leben kamen. Ein Aderlass ohnegleichen, wie Mitkuratorin Julia Franke erklärt, die auch darauf hinweist, dass seinerzeit mindestens eine Million Menschen aus Russland flohen.



Umgekehrt sei das erste kommunistische Land der Welt damals für viele Europäer zur Projektionsfläche ihrer Ideale geworden. Als Beispiel ist in der Schau eine Postkarte des späteren Berliner Regierenden Bürgermeisters Ernst Reuter (SPD) an seine Eltern zu sehen. Er schreibt, dass er die Ideen der Revolution gern auch in Deutschland umgesetzt sähe. Nach der Oktoberrevolution polarisierte sich auch die weltweite Linke im Streit über den richtigen Weg in eine bessere Zukunft und zerfiel schließlich in ein sozialistisches und ein kommunistisches Lager.



Welche Gedanken sich bis heute mit der Revolution verbinden, zeigen die Video-Interviews mit einigen Prominenten im Eingangsbereich. "Treibstoff war diese Sehnsucht nach dem Paradies auf Erden", sagt da etwa die ehemalige Stasi-Unterlagenbeauftragte Marianne Birthler. Und der in Moskau geborene Autor Wladimir Kaminer formuliert es so: "Ein Schritt in die richtige Richtung - nur mit dem Hintern nach vorn."