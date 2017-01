"Lichtgrenze" wurde 2014 Wort des Jahres. Das Wort beziehe sich auf die Lichtinstallation zum Anlass der Feierlichkeiten "25 Jahre Mauerfall" in Berlin, erläuterte die Jury: "Es spiegelt in besonderer Weise die großen Emotionen wider, die das Ende der DDR im Herbst 1989 auch 25 Jahre später noch in ganz Deutschland hervorruft." Bildrechte: IMAGO