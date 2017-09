Die 79-jährige Fonda und der 81 Jahre alte Redford waren anschließend in dem von Netflix produzierten Liebesdrama "Our Souls at Night" von Ritesh Batra zu sehen. Es ist der erste gemeinsame Film seit Jahrzehnten. Fonda bekannte in der Pressekonferenz zum Film, sie wolle sich "… noch einmal in ihn verlieben, so wie in den anderen Filmen, die wir gemeinsam gemacht haben." Zuletzt hatten Fonda und Redford 1979 in "Der elektrische Reiter" zusammen vor der Kamera gestanden.