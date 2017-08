Was wohl Martin Luther zu der Auszeichnung gesagt hätte? Bildrechte: IMAGO

In Begriffen wie "Godspot" für ein kostenloses WLAN in Gotteshäusern sehen sie eine "Verhöhnung von Martin Luther, der für seine Bibelübersetzung oft wochenlang nach deutschen Wörtern suchte", so der Verein am Freitag in Dortmund.



Ebenso kritisch sieht der Verein beispielsweise die geschlechterneutrale Umdichtung von klassischen Liedtexten, wenn beispielsweise aus der Zeile "und unseren kranken Nachbarn auch" ein "und alle kranken Menschen auch" entstünde.



Die EKD scheint ein Dauergast in der Nominiertenliste zu sein, nach Angaben des Vereins war sie schon mehrfach in der engeren Wahl für die Auszeichnung.