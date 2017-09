MDR KULTUR: Es ist ja schon ziemlich einmalig, dass eine Sängerin die Menschen noch vier Jahrzehnte nach ihrem Tod so in Atem hält. Das hat man ganz, ganz selten.

Da kommen fraglos eine Reihe von Faktoren zusammen. Nehmen wir zunächst die objektivierbaren Qualitäten: Erstens, die Stimme der Callas war ja nicht wirklich das, was man als "schön" bezeichnen würde, sie war nicht weich und rund. Aber sie verfügte über ein einmaliges Timbre, sofort wiedererkennbar, ein Timbre, das so viele Farben und Nuancen, aber auch Brüche, Rauheit transportierte. Mit ihr kam ein ganz neuer, extremer Grad von Authentizität auf die Bühne, mit dieser Stimme, die nicht nur fast drei Oktaven umfasste, mit einem riesigen Stimmvolumen und beispielloser Ausdruckskraft aufwartete und technisch alles hinter sich lassen konnte. Vor allem mit einer Stimme, die Leben transportierte, die existentiell aufgeladen war. Und genau so, mit diesem Instrument vermochte die Callas eben auch ihre Rollen im besten Sinne zu verkörpern. Man nahm ihr extreme Gemütszustände wie Wahnsinn, Trauer, Schmerz oder Emphase einfach ab.

Ja, man weiß gar nicht, ob man ihr Bühnen- oder ihr Studioschaffen in den guten Jahren mehr rühmen sollte. Gewiss ist: Bereits quantitativ muss man Callas' künstlerischen Output als bahnbrechend bezeichnen. Sie konnte ja so vieles, beherrschte unterschiedlichste Stilistiken und Techniken. Ihr Repertoire umfasste über 40 vollständige Partien, Ihr Stimmumfang lag, wie erwähnt, bei fast drei Oktaven.



Höhepunkte waren sicherlich ihre Exegesen. die Violetta in Verdis "La Traviata", die Medea aus Cherubinis gleichnamiger Oper, Bellinis "Norma", Puccinis "Tosca". Und natürlich sind ebenso ihre Auftritte in den einschlägigen Rossini- und Donizetti-Opern anzuführen. Schön ist ja, dem allem kann man heute auf hunderten von CDs, ob Studioaufnahmen oder Live-Mitschnitten, nachlauschen. Das meiste ist glücklicherweise dokumentiert.