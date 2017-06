Oswald Georg Bauer, Buchautor und langjähriger Mitarbeiter der Bayreuther Festspiele , wird mit dem Richard-Wagner-Preis 2017 ausgezeichnet. Das teilte die Richard-Wagner-Stiftung in Leipzig am Donnerstagvormittag mit. Sie ehrt damit Bauers Engagement, die Historie der Bayreuther Festspiele zu erfassen. Im vergangenen Jahr veröffentlichte Bauer dazu sein Buch "Geschichte der Bayreuther Festspiele 1850 bis 2000" im Deutschen Kunstverlag.

Die Wagner-Stiftung lobte das Werk in ihrer Begründung als "etwas Großes, Außergewöhnliches und bisher Einmaliges". Es sei ein "enzyklopädisches Standardwerk über die Geschichte der 'Mutter aller Festspiele'", so die Stiftung weiter. Der Wagner-Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird am 2. Juli in der Oper zu Leipzig verliehen.