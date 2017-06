Frucht im Trend Was macht die Avocado zum Superfood?

Ein beliebtes Avocado-Gericht: Guacamole Bildrechte: Colourbox.de

Seitdem die Avocado zum "Superfood" auserkoren wurde, ist die Nachfrage nach der Frucht enorm gestiegen. Doch was genau macht sie so besonders?



"Die Avocado ist einfach unglaublich gesund", sagt Kathrin Konrad MDR KULTUR. Sie hat jüngst ein Buch zur Avocado veröffentlicht. "Die Avocado besteht zu 85 Prozent aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren und hat viele gute Eigenschaften", so Konrad. So töte sie beispielsweise Bakterien ab und helfe in der Prävention gegen Arteriosklerose und andere altersbedingte Krankheiten.