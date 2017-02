Hubert von Goisern 2015 bei der Kulturarena Jena Bildrechte: MDR/Holger John

Von Folkmusiker bis Modedesigner – Hubert von Goisern ist mit seinem vielfältigen kreativen Wirken schon in sich als Person ein beeindruckender Beweis für die Vielseitigkeit von Lebensläufen und Inspirationen in der heutigen Musikszene der Alpenregion. Goisern ist der Alpenrebell, der mit seiner steirischen Harmonika Rockgitarren Paroli bietet. Hank Williams zu Alpenjodlern. Amerikanischer Blues und Country zu österreichischer Volksmusik – Hubert von Goisern hat innerhalb einer traditionalistischen Kulturszene, die eher von kommerziellem Musikantenstadl einerseits und konservativer Bewahrung andererseits geprägt war, für Aufruhr gesorgt. Vor und nach Goisern ist in der alpenländischen Volksmusik eine Zeitenwende. 2011 nahm er in Rudolstadt den Deutschen Weltmusikpreis RUTH in Empfang.