Buchtipp: Philip Küppers & Laurina Bleier (Hrsg.):

Music in Afghanistan. Tradition and Transformation. Historical Perspectives and Current Positions on Afghan Music and Society (eng/dari)



Sounding Heritage vol. 1, UNESCO Chair on Transcultural Music Studies

University of Music FRANZ LISZT Weimar

Verlag: Edition Emvas, Berlin, 2016



.



Music in Afghanistan. Tradition and Transformation (2017)