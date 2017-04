Lange galt die Bouzouki-Musik in Griechenland als minderwertiges Vergnügen für die Unterschicht. Aber spätestens seit dem Ende der zweiten Militärdiktatur in Griechenland (1967-74) erlebten die Rembetes-Ensembles ein erstaunliches Revival, das auch über die Grenzen Griechenlands hinaus starke Wirkung zeigte.

Lieder von Liebe, Hasch und Leid - Rembetiko

Michalis Jenitsaris - Rembetiko-Sänger und Bouzouki-Spieler aus Griechenland Bildrechte: Trikont Rembetiko ist der Blues der aus Städten wie Smyrna in Kleinasien nach 1922/23 vertriebenen Griechen und die direkte Reaktion auf Entwurzelung und Marginalisierung als ungebetene Einwanderer, die so gar nicht in das Bild des damaligen Griechenland passten. Ein großer Teil dieser Flüchtlinge siedelte sich in Volos, Piräus, Thessaloniki und Athen an. Viele der Neuankömmlinge aus Kleinasien rauchten, wie in ihrer alten Heimat, Haschisch aus der Nargile, der Wasserpfeife.

Andere trugen öffentlich Waffen, mieden bürgerliche Kleidung und geregelte Arbeit, lebten von Drogenhandel und Gaunereien. Diese Griechen hörten bzw. spielten und sangen eine orientalisch-raue städtische Musik, die man so bis dahin auf der griechischen Halbinsel noch nicht vernommen hatte. Binnen kurzer Zeit entstand eine urbane Subkultur, deren Musik in das Herz der multi-ethnischen griechischen Kultur stoßen sollte.

Comeback nach 20 Jahren

Der Sänger Michalis Jenitsaris wurde 1917 in der Hafenstadt Piräus, unweit von Athen, geboren und seine Lieder erzählen Geschichten vom Leben am Rande der Gesellschaft. Sie erklangen lange nur für ein paar Eingeweihte in den "Tekedes" genannten Lokalen. Jenitsaris, der selbst mehrere Male im Gefängnis saß und auf die Kykladen-Insel Ios verbannt wurde, verschwand 1953 von der öffentlichen Bühne und betrieb mehr als 20 Jahre zusammen mit seinem Bruder einen Stand auf dem Gemüsemarkt in Athen.

Bildrechte: Trikont Mitte der 1970er-Jahre wurde er von Ilias Petropoulos überredet, wieder mit Musik anzufangen. In Deutschland tourte Michalis Jenitsaris ab 1990, begleitet von der Band Prosechos aus Frankfurt/Main und der Sängerin Maria Nalbandi. In Rudolstadt beim TFF 1994 gab er mit Prosechos im Landestheater ein unvergessenes Konzert. Gestorben ist der Sänger 2005. Seine schönsten Lieder kamen auf der CD "Saltadores" heraus, das Live-Album stammt aus dem Jahr 1991. Man hört da viele Lieder, die auch beim TFF Rudolstadt in das wenig polierte und an Brüchen reichen Griechenland der Rembetes-Musiker entführten. Ihre Musik ist aktueller denn je.

