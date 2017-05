Frühling in Wien, im Prater blühen wieder die Bäume, und irgendwo spielt Schrammelmusik. Und da fällt einem meist nichts Besseres ein als Sachertorte, Wiener Schnitzel und heuriger Wein. Dass Wiener Musik aber keinesfalls nur der ewige musikalische Abschied von der k.u.k. Donaumonarchie ist, diesen Beweis tritt in der dritten Maiwoche der Liedermacher Roland Neuwirth mit seiner Gruppe, den Extrem- Schrammeln an. Obwohl Neuwirth im Ensemble seiner Vornamen auch noch die von Joseph und Leopold führt, haben seine Lieder nichts vom versöhnlichen Plüsch der Wiener Kaffeehäuser. Keine heile Welt also in Neuwirths Liedern, sondern ein sehr genauer Blick auf die nur scheinbar so gemütlichen Wiener.