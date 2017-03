Einige halten sie für überschätzt, andere können nicht genug bekommen von diesen oft wütenden, früher intro- jetzt eher extrovertierten Liedern. Messerscharf ist die Poesie und vielfältig schillernd der Klang ihrer Lieder. Sophie Hunger ist Schweizerin und damit quasi von Geburt an mehrsprachig, ihre Texte in Mundart schufen ein neues Interesse am Songwriting aus den Bergen. Aber sie ist eben auch zu Hause im Englischen, Französischen und Deutschen. Gern wird die Schweizerin als Songwriting-Wunder gefeiert.

Ihr deutsch gesungenes Lied "1983" vom gleichnamigen Album klingt jedoch wie eine Suchanzeige, in Rudolstadt sang sie es erst in der Mitte des Konzertes, nach vielen mitreißenden neuen englischsprachigen Songs. In "1983" stellt sie unbequeme Fragen, auch die nach den hohen Kosten unseres westlichen Lebensstils. Auf der Suche nach starken Sounds und Botschaften, die wehtun, bewegt sich die Schweizerin zwischen Songwriting und Pop. "Versuche nie zu gefallen" oder "Erkläre dich oder deine Arbeit niemals", sind nur zwei Regeln, die sie dabei befolgt. "1983" ist nicht nur das Geburtsjahr der Sängerin, sondern eine rundum gute Platte, die Absolutheit der jungen Künstlerin schallt aus jedem Lied.

Sophie Hunger Bildrechte: IMAGO

Sophie Hunger war die erste Schweizer Künstlerin, die auf dem legendären Glastonbury Festival aufgetreten ist. Wie viel Energie in dieser Sängerin und ihrer Band steckt, konnte man im Sommer 2010 hören, da gab sie ein umjubeltes Konzert auf der Heidecksburg in Rudolstadt.



Seitdem erschienen noch die Alben "A Danger of Light" (2012) und die Live-Doppel-CD "The Rules of Fire" (2013), zu der ein 60-minütiger Dokumentarfilm über die Künstlerin auf Tour und ihre Band gehört, gedreht vom französischen Filmemacher Jeremiah. Beim Festival in Rudolstadt hat es Sophie Hunger gefallen, sie bedankte sich mit den Worten "Wir haben uns so wohl gefühlt hier, den ganzen Tag, hier kann man einfach Mensch sein".