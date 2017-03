Die schweizerische Band Stiller Has macht ihrem Namen keine Ehre. Denn still sind die Musikanten um Spiritus Rector Endo Anaconda keinesfalls. Die gekonnte Mischung aus Blues-Rock und äußerst originellen Texten – natürlich in Schwyzerdytsch – suchen sich den Weg in die Ohren und Köpfe ihrer Zuhörer und setzt sich fest. Dabei ist Stiller Has zwar ein Garant für gute Stimmung und ebenso gute Laune, das aber auf höchstem poetischem und gelegentlich auch satirischem Niveau. Endo Anaconda ist nicht nur Frontmann, sondern auch Texter der Band.