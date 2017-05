Audrey Tautou als Amélie Bildrechte: IMAGO

Nur durch einen Zufall kam die Musik in den Film und wurde so zur heimlichen Hymne der französischen Hauptstadt. Tiersen ist Bretone, lebt am Atlantik und hat mit Paris gar nicht viel am Hut. Der nächste Coup nach dem Erfolg des "Amélie"-Soundtracks gelang Tiersen 2003 mit der Musik zu Wolfgang Beckers tragikomischem Wende-Film "Good Bye Lenin!".



Wieder bezauberte er das Kinopublikum mit seinem getragenen, melancholischen Klavierspiel. Doch Tiersen bleibt auch außerhalb von Filmproduktionen seinem minimalistisch sehr repetitiven Stil treu. Ab und an meint man Einflüsse von Komponisten wie Michel Nyman oder Eric Satie zu hören, dann wieder die Härte seiner Rock-Vorbilder von Joy Division oder Iggy Pop.