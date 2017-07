Aufführung am 25.06.2017, Magdeburg, Dom

Zum 250. Todestag Georg Philipp Telemanns

Werke: Georg Philipp Telemann:

"Sei tausendmal willkommen", Kantate zur Zweihundertjahrfeier der Augsburgischen Konfession 1730, TWV 13:9A

"Holder Friede, heil'ger Glaube", Oratorium zur Feier des zweihundertjährigen Bestehens des Augsburger Religionsfriedens im Oktober 1755



Interpreten: Sarah Wegener, Sopran

Jan Kobow, Tenor

Benjamin Appl, Bariton

Raimund Nolte, Bass

Kammerchor Wernigerode

Bayerische Kammerphilharmonie

Leitung: Reinhard Goebel



Reinhard Goebel Bildrechte: Christina Bleier Am 25. Juni dieses Jahres jährte sich der Todestag von Georg Philipp Telemann zum 250. Male. Aus diesem Anlass brachte der MDR MUSIKSOMMER an diesem Tag in Magdeburg, der Geburtsstadt Telemanns, ein Konzert mit zwei selten zu hörenden oratorischen Werken des Komponisten. Vor der eindrucksvollen Kulisse des Doms, der ältesten gotischen Kathedrale auf deutschem Boden, hat der immer wieder entdeckungsfreudige Barockspezialist Reinhard Goebel die Kantate "Sei tausendmal willkommen" und das Oratorium "Holder Friede, heil'ger Glaube" aufgeführt. Beide Werke bilden einen interessanten Beitrag zum Reformationsjubiläum, das in diesem Jahr weltweit gefeiert wird.

Werke: Edvard Grieg: Sonate für Violine und Klavier Nr. 3 c-Moll op. 45

César Franck: Sonate für Violine und Klavier A-Dur



Interpreten: Renaud Capuçon, Violine

Khatia Buniatishvili, Klavier





Aufnahme vom 09.07.2017, Wartburg, Eisenach

Sendung bei MDR KULTUR am 19.07.2017

Aufführung am 20.07.2017, Koblenz, St. Kastor

RHEINVOKAL – FESTIVAL AM MITTELRHEIN

Live-Sendung bei MDR Kultur am 20.07.2017

Werke: Olivier Messiaen: "O sacrum convivium"

Olivier Messiaen / Clytus Gottwald: "Louange a l‘Eternité de Jésus", aus:

"Quatuor pour la fin du temps", bearbeitet für 17-stimmigen Chor a cappella

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem KV 626 (Fragment)

Georg Friedrich Haas: Sieben Klangräume zu den unvollendeten Fragmenten des Requiems von W. A. Mozart für gemischten Chor und Orchester



Interpreten: SWR Vokalensemble

SWR Symphonieorchester

Leitung: Risto Joost

Schwetzinger Festspiele

Werke: Heinrich Ignaz Franz Biber: Partita IV aus "Harmonia Artificiosa-ariosa"

Salomone Rossi: Sonata sopra l’aria di Ruggiero

Johann Sebastian Bach: Sonate für zwei Violinen g-Moll BWV 1029 (bearb. Maren Ries)

Antonio Vivaldi: Triosonate d-Moll op. 1/12 ("La Follia")

Johann Otto Uhde: Triosonate c-Moll

Georg Friedrich Händel: Triosonate Es-Dur HWV deest

Johann Sebastian Bach: Sonate für zwei Violinen d-Moll BWV 1043 (bearb. Volker Möller)

Interpreten: Ensemble NeoBarock

Volker Möller, Violine

Maren Ries, Violine, Viola

Ariane Spiegel, Violoncello

Rossella Policardo, Cembalo

Aufnahme vom 20.05.2017, Schloss Schwetzingen, Mozartsaal

Sendung bei MDR Kultur am 20.07.2017

Kirchenschiff der gotischen Basilika St. Kastor in Koblenz Bildrechte: IMAGO RheinVokal bringt jeden Sommer das mittlere Rheintal zum Klingen – oder besser: zum Singen, denn dieses Festival gehört ganz der Vokalmusik und der menschlichen Stimme. Einer der Konzertorte des Festivals ist die romanische Basilika St. Kastor in Koblenz, gelegen am Deutschen Eck, wo Rhein und Mosel zusammenfließen. Uralt ist diese Kirche, ihre Ursprünge liegen im 9. Jahrhundert, und schon zur Römerzeit stand hier ein Tempel – ein idealer Raum also für ein Chorkonzert mit geistlicher Musik. Im Zentrum steht das Requiem-Fragment von Wolfgang Amadeus Mozart. Der österreichische Komponist Georg Friedrich Haas hat dieses unvollendete Werk 2005 mit "Sieben Klangräumen" ergänzt. Als Introitus erklingt Musik von Oliver Messiaen: A-cappella-Werke, die dem Chor den Gesang der Unendlichkeit in die Kehle legen, als sei er eine utopische Orgel.

Rein instrumental ist der zweite Teil des Abends: Das Ensemble NeoBarock spielt bei den Schwetzinger SWR Festspielen virtuose Violinmusik von Johann Sebastian Bach und seinen Zeitgenossen.

Interpreten: Miriam Meyer, Sopran

Gesine Adler, Sopran

Susanne Krumbiegel, Alt

Markus Brutscher, Tenor

Gotthold Schwarz, Bass

Chor und Instrumentalensemble vom Bach Consort Leipzig

Leitung: Gotthold Schwarz