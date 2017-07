Aufführung am 21.01.2017, Bremen, Sendesaal Radio Bremen

Festival "Auf schwarzen und weißen Tasten"

Werke: Frédéric Chopin: Barcarolle Fis-Dur op. 60

Robert Schumann: Sonate Nr. 1 fis-Moll op. 11

Sergej Rachmaninow:13 Préludes op.32





Interpret: Artur Pizarro, Klavier

"women in (e)motion 2017"

Interpreten: Joanna Wallfisch, Gesang

Carla Pires, Gesang

Bruno Mira, Gitarre

André Santos, Gitarre

Marino de Freitas, Bass

Sivan Talmor, Gesang

Shelley Levy, Keyboards

Rotem Frime, E-Gitarre

Liam Dunachie, Klavier

Aufnahmen vom 09.03.2017, Rathaus, Stuhr; vom 14.03.2017, Club "Moments", Bremen; und vom 17.03.2017, Club "Moments", Bremen

Sendung bei MDR KULTUR am 27.07.2017

Sie sind eingeladen in den historischen Bremer Sendesaal zum einzigen Deutschland-Konzert des portugiesischen Klangzauberers Artur Pizarro. Danach besuchen wir einen Abend des Festivals "women in (e)motion" im Bremer Club "Moments".

Artur Pizarro Bildrechte: Hoshi Studios Das Gastspiel des portugiesischen Pianisten Artur Pizarro ist ein absolutes Highlight in der Geschichte des Klavierfestivals "Auf schwarzen und weißen Tasten". Pizarro gab sein einziges Deutschland-Konzert und begeisterte mit ungeheurer Virtuosität, erlesener Klangkultur und einer magischen Aura. Nur wenige Pianisten verfügen über so einen enormen Reichtum an Klangfarben wie der 1968 geborene Lissaboner. Ein englischer Kritiker schrieb einmal:

Artur Pizarro ist ein Poet unter den Pianisten. Sein Spiel kann singen. Er kann den feinsten Melodien nachspüren mit einer Klarheit, die dir den Atem nimmt.

Joanna Wallfisch Bildrechte: John Mazlish In Joanna Wallfisch sehen manche zunächst eine Jazz-Frau. Sie selber sieht sich vor allem als Singer-Songwriterin. Für sie greifen beide Seiten perfekt ineinander. Klassisch ausgebildet, war es schon in jungen Jahren der Jazz, der die gebürtige Londonerin am meisten reizte. Begleiten lässt sie sich die Wahl-New Yorkerin in der Regel von einem Pianisten, manchmal greift sie auch zur Ukulele und sorgt auch damit für fantasievolle Song-Verführungen.

Aufführung am 28.07.2017, Leipzig, Thomaskirche

Konzert zum 267. Todestag von Johann Sebastian Bach

Werke: Johann Sebastian Bach:

- "Vor deinen Thron tret‘ ich hiermit", Choralvorspiel BWV 668

- Messe A-Dur BWV 234

- "Wir glauben all' an einen Gott" In Organo Pleno BWV 680

Georg Philipp Telemann: "Schwanengesang" (Trauermusik für Garlieb Sillem) TWV 4:6

Johann Sebastian Bach: "Vor deinen Thron tret' ich hiermit" BWV 668 (Chorfassung)



Interpreten: Leipziger Cantorey

Sächsisches Barockorchester

Leitung: Thomaskantor Gotthold Schwarz

Live-Sendung bei MDR KULTUR am 28.7.2017

Telemann-Stele in seiner Geburtsstadt Magdeburg Bildrechte: dpa 46 Jahre war Telemann städtischer Musikdirektor von Hamburg. Von acht Bürgermeistern hat er sich in dieser Amtszeit mit Trauermusiken verabschiedet – doch von keinem in so innigem Ton wie von Garlieb Sillem. Der textete seinen "Schwanengesang" selbst, den Telemann dann in ergreifende Töne fasste.



An Bachs 267. Todestag stellt die Leipziger Cantorey dem Meisterwerk eine Bachsche Rarität gegenüber: Nur fünf Messkompositionen sind vom Thomaskantor Bach erhalten. Vier davon bezeichnet die Musikwelt heute als "Lutherische Messen", folgen sie doch der protestantischen Tradition der Kurzmesse, die nur Kyrie und Gloria vertont. Mit der A-Dur-Messe BWV 234 präsentiert die Leipziger Cantorey eines dieser knappen, doch musikalisch höchst gehaltvollen Werke.

BWV 107 (Kantate zum 7. Sonntag nach Trinitatis)

Interpreten: Chor und Ochester der Johann Sebastian Bach-Stiftung St. Gallen

Leitung Rudolf Lutz

Sendung bei MDR KULTUR am 30.07.2017

Bach komponierte die Choralkantate für den 7. Sonntag nach Trinitatis als siebte Kantate in seinem zweiten Kantatenzyklus. Uraufgeführt hat er sie am 23. Juli 1724 in Leipzig mit dem Thomanerchor. Die Kantate beruht auf dem Choral von Johann Heermann Was willst du dich betrüben von 1630, dessen sieben Strophen Bach unverändert vertonte.

Schweizer singen den ganzen Bach

Chor und Orchester der J.S. Bach-Stiftung in St. Gallen wurden 2006 von Rudolf Lutz gegründet, um nach und nach Bachs gesamtes Vokalwerk aufzuführen, einzuspielen und zu verbreiten. Ein ehrgeiziges Ziel, handelt es sich doch um mehr als 200 Kantaten, dazu sechs Motetten, diverse Messsätze, die Passionen, die Oratorien sowie die h-Moll-Messe.