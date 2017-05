Antonín Dvořák (1841-1904) Bildrechte: IMAGO

Der 50-jährige Dvořák folgte bei seiner Reise in die "Neue Welt" dem Ruf des New Yorker Konservatoriums. Man erhoffte sich dort von dem böhmischen Nationalkomponisten, dass er seinen amerikanischen Kollegen ihre eigene "Nationalmusik" nahebringen würde. Daher suchte er nach musikalischen Wurzeln des Einwandererlandes USA und fand sie in Spirituals und Plantagenliedern, in irischer und schottischer Musik. Anklänge hiervon finden sich in der Sinfonie ebenso wie Reminiszenzen an seine eigene Heimat.