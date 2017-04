Gustav Mahler (1860-1911) Bildrechte: IMAGO

Die 9. Sinfonie von Gustav Mahler ist das letzte von ihm vollendete Werk. Die Uraufführung 1912 in Wien hat er nicht mehr erlebt. An die Stelle des spätromantischen Schwelgens in unendlichen Harmoniesphären wie in früheren Werken tritt in Mahlers Neunter, die um Werden und Vergehen kreist, eine durchsichtige, abgeklärt-polyphone Klangwelt. Vom Tonalen entfernt sich Mahler immer mehr in Richtung auf eine harmonische Schwerelosigkeit. Viele Kritiker haben das als Abschied vom Irdischen und als Todesahnung gedeutet.