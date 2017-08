Werke: Leonard Bernstein:

* Auszüge aus "On the Town"

* Dream with me aus "Peter Pan"

* Auszüge aus "Wonderful Town"

* Suite aus "On the Waterfront"

* Auszüge aus "Candide"

* "Take care of this house" aus "1600 Pennsylvania Avenue"

* Auszüge aus "West Side Story"

* "Island Magic" aus "Trouble in Tahiti"

* "Wrong note rag" aus "Wonderful Town"