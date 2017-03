Welttag des Hörens Die Gefahren der lauten Musik

Die Ohren gewöhnen sich an die Lautstärke

Woraus sich auch erklärt, warum es im Club ordentliches Bass-Gewummer braucht. Das laute Hören hat allerdings noch eine besondere Tücke. HNO-Arzt Joachim Wichmann spricht von einer Hör-Gewöhnung: "Zum Beispiel fällt einem das schon mal auf, wenn man lange Strecken mit dem Auto fährt; dann macht man auch dort gerne mal das Radio an, hört Musik und steigt irgendwann, fünf-, sechshundert Kilometer später wieder aus – und dann macht man das Radio wieder an, weil man das Auto weiterfährt oder in die Garage stellt, und dann stellt man fest: Das Radio ist ja superlaut!"

Auch deshalb kann man sich in der Disco vor Mitternacht vielleicht noch unterhalten, nach ein Uhr ist nichts mehr zu wollen. Irgendwann ist also das Hörgerät fällig. Joachim Wichmann hat unter seinen Patienten einen eigenartigen Trend beobachtet: "Der Trend der Akzeptanz von Hörgeräten ist vielleicht schon bemerkenswert. Haben wir die älteren Patienten, die noch auch aus falsch verstandener Eitelkeit - biste alt, haste Hörgerät, biste abgeschrieben in der Gemeinschaft - was natürlich irrational ist! Das ist unterschiedlich bei den Jüngeren, weil sie eben schon mit Kopfhörern, also dem Knopf im Ohr sozusagen, daran gewöhnt sind, ist die Akzeptanz auch deutlicher."

Eine Frage der Hör-Erziehung

Was es vermutlich Wichmann und seinen Kollegen künftig nicht leichter machen wird, vor den Gefahren des zu lauten Hörens zu warnen. Offenbar beginnt das mittlerweile schon ziemlich früh. Gunter Kreutz von der Uni Oldenburg vergleicht die Altersgruppen: "Kinder reagieren völlig natürlich, wenn's laut wird – stellen Sie sich vor, eine Gruppe von Kindergartenkindern am Bahnhof, der Zug fährt ein, was machen die Kinder? Sie halten sich die Ohren zu. Und am Ende der vierten Klasse spätestens kann es den Kindern nicht laut genug sein."

Kreutz möchte das nicht tatenlos akzeptieren: "Da stellt sich doch die Frage: Was geht da in der pädagogischen Entwicklung, in der Erziehung, was geht da eigentlich schief, dass so viel Hörbewusstsein verlorengeht bei den Kindern, und wir den Kindern eigentlich nur noch eintrichtern: Es ist eigentlich egal, mach so laut, wie du magst, und wer es leiser haben will, der ist die Spaßbremse?"