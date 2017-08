Nun beginnt die neue Saison - und schon in den letzten Wochen haben vor allem einige Transfers die Fußballfans beschäftigt: Fast eine Viertelmilliarde Euro bezahlte etwa Paris St. Germain für den brasilianischen Nationalspieler Neymar.

Ist der Fußball, geführt von einem als korrupt geltenden Weltverband, der FIFA, also in den Profi-Ligen nur noch ein kommerzielles Theater, dem die Leidenschaft von Spielern und Fans bald abhanden gehen könnte?



Auch in Deutschland wird darüber heftig gestritten. Der Sportjournalist Holger Gertz attackierte zum Beispiel in der Süddeutschen Zeitung den deutschen Nationalspieler Julian Draxler, der sich in einer Onlinebotschaft beim russischen Verband für das gelungene CONFED-Cup-Turnier (im Sommer in Russland) bedankte. Der hochbezahlte Fußballer, politisch gleichgültig - das ist mittlerweile ein gern genommenes Feindbild.

Zukunftsfragen

22 Männer jagen einem Ball hinterher und die Anhänger fiebern mit - so einfach ist der professionelle Fußball schon lange nicht mehr Bildrechte: IMAGO Was aber bringen Attacken wie die in der Süddeutschen Zeitung, die ein politisches Rebellentum, oder wenigstens so etwas wie Haltung einfordern, das vielen Fußballern schlichtweg fremd ist? Zumal ja auf höchster Ebene, bei den Entscheidungen des Weltfußball-Verbandes FIFA, immer wieder vorgeführt wird, wie Geschäftsinteressen längst über solche Tugenden wie Tradition und Fairness gestellt werden.



Spätestens seitdem bekannt wurde, dass die Spiele der Champions-League demnächst nur noch im Bezahlfernsehen gezeigt werden, reagiert auch der gewöhnliche Fußball-Gucker mit Empörung: Was ist geblieben vom Volkssport Fußball, wenn das Volk ihn nicht mehr auf den jahrzehntelang eingeübten Wegen mitverfolgen darf?

Klassengesellschaften

Es gibt auch im Fußball längst eine Zwei- bzw. Mehr-Klassengesellschaft. Und die, die dagegen protestieren, sind gewiss nicht die, die davon entscheidend profitieren, es sind nicht die Spitzenvereine und ihre teuren Fußballspieler. Denn: Fußballer waren schon in den 1960er- und 70er-Jahren nur in Ausnahmefällen zur Kritik an den herrschenden Zuständen bereit - und sie sind es heute noch weniger.



Zudem zeigt sich immer wieder, dass in den unendlichen Kreisläufen des Systems jede Rebellion sofort wieder aufs Neue eingespeist wird in die Automatismen von Vermarktung und Inszenierung.

Probleme mit den Fans

Fans erklären dem DFB den Krieg Bildrechte: IMAGO Und so bleibt als eines der tatsächlich aufschreckenden Signale am nachdrücklichsten wohl jene Verweigerung hängen, wie sie in den letzten Wochen von den vermeintlichen "Schmuddelkindern" des Fußball-Geschehens angezettelt wurde. Mehrere Ultra-Gruppen, radikale Fangruppierungen also, haben Protestaktionen ausgerufen und an manchen Stellen die Zusammenarbeit mit den Vereinen aufgekündigt.



Und so hat der Fußball in Deutschland und anderswo ein Problem, für das es derzeit so recht keine Lösung gibt: Hier die immer offenere, unverschämtere Kommerzialisierung, dort die brachiale Sprachlosigkeit radikaler Fans, die sich wehren und äußern, indem sie zerstören.