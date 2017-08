MDR KULTUR-Sommerserie "Wenn der Berg ruft": Der Wetzstein

Der Wetzstein erhebt sich im Naturpark Thüringer Schiefergebirge/Obere Saale. Schiefer ist auch sehr prägend für die Gegend, am Fuß des Berges findet sich ein ehemaliger Schiefertagebau, der heute als "Schieferpark Lehesten" den Besuchern die Förderung und Bearbeitung des edlen schwarzen Gesteins nahebringt.

Der Altvaterturm auf dem Wetzstein Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Wetzstein lag im DDR-Grenzgebiet und wurde von der NVA zur Luftüberwachung genutzt. Viele Jahrzehnte zierte den Berg der 1902 erbaute Bismarckturm. Aufgrund der Lage im ehemaligen Grenzsperrgebiet verfiel der 22 Meter hohe Aussichtsturm jedoch und wurde 1979 abgerissen.



Seit dem Jahr 2004 wird der Wetzstein jedoch wieder von einem Turm gekrönt. Der Altvaterturm ist die Kopie eines Turmes, der bis 1959 auf dem Altvaterberg (heute Praděd) im Altvatergebirge stand. In Erinnerung an dieses zerstörte Bauwerk errichteten Heimatvertriebene aus Sudeten-Schlesien den neuen Turm. Die Standortwahl fiel auf den Wetzstein, da die Landschaft die Erbauer an ihre ursprüngliche Heimat erinnerte.



Höhe: 792,7 m