Jeder kann sie handhaben, wie er möchte. Marilyn Monroe kann sie in 'Some like it hot' wie eine Handtasche tragen. Was sie auch tut. Oder Elvis Presley in 'Blue Hawaii'. Natürlich ist die Ukulele immer noch so etwas wie ein Symbol für Hawaii. Und Hawaii bedeutet für viele Freizügigkeit, Freiheit, das Aloha, immerwährende Sonne, üppig Natur. Der ganze Hawaii-Mythos ist im Grunde auch in der Ukulele verkörpert.

Peter Kemper, Autor