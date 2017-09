Äpfel, Pflaumen und Himbeeren schmecken wunderbar frisch vom Strauch, im Kuchen oder in der Marmelade. Die heimische Pflanzenwelt hat aber auch Früchte parat, an denen wir in der Regel vorbeigehen. Und das, obwohl sie essbar und sogar gesund sind. Das Manko: sie zuzubereiten ist etwas aufwendig. Es geht um das sogenannte "Wildobst". Nicht alle Sorten sind essbar, einige aber durchaus empfehlenswert. Hier ein paar Tipps.

Tipp 1: Holunderbeere

Lecker Holunder Bildrechte: Colourbox.de Am Waldrand, auf einer Wiese oder in einem städtischen Hinterhof kann man sie finden: Holunderbeerbüsche. Im Frühsommer sind ihre weißen Blüten beliebt als Sirup oder als Tee. Die Beeren, die jetzt reifen, sind etwas schwieriger zu verarbeiten. In einem Topf mit etwas Wasser ca. 20 Minuten köcheln lassen. Die gekochten Holunderbeeren durch ein Sieb abgießen. Der tiefrote Sud kann nun zum Beispiel zu Saft, Gelee, oder zu einer Suppe weiterverarbeitet werden. Damit diese aber schmeckt, muss man viel Zucker ins Spiel bringen.

Das braucht noch ein bisschen Vanille, eine Birne, vielleicht noch so ein bisschen Zimt und Nelke, wenn es dann schon kalt wird. Und dann wird das einfach eingedickt, ein bisschen Zwieback reingebrockt und dann kann Herbst werden. Grit Nitzsche, kocht und experimentiert seit Jahrzehnten mit Kräutern und heimischen Früchten

In der tiefroten Farbe der Beere stecken die so genannten Antioxidantien, die den Alterungsprozess der Pflanzenzellen und auch der menschlichen Zellen verlangsamen, ähnlich der Acai-Beere aus Brasilien.

Tipp 2: Vogelbeere

Vogelbeeren - die "Zitrone des Nordens" Bildrechte: IMAGO Vogelbeeren sind nicht giftig, auch wenn sich das Gerücht seit Jahrzehnten hartnäckig hält. Im Gegenteil, sie enthalten sogar sehr viel Vitamin C. Direkt vom Baum essen sollte man sie trotzdem nicht.



Die Beeren werden nach der Ernte über Nacht in Essigwasser eingelegt, das entzieht ihnen die Bitterstoffe. Damit sie einen angenehm süßlichen Geschmack entwickeln, empfiehlt Expertin Grit Nitzsche ein Wechselbad der Temperaturen.

Ich mache das so, dass ich sie tagsüber einfriere und nachts wieder raushole. Das heißt, dann stehen sie nachts bei plus fünf und tagsüber erreichen sie gerade so minus fünf, sechs, sieben - in der Spanne so um den Gefrierpunkt. Da geht die Chemieproduktion an und aus den Gerbstoffen wird Zucker. Grit Nitzsche

Vier Tage lang kümmert sich Nitzsche um die Wohlfühltemperaturen ihrer Vogelbeeren, bevor sie sie weiter verarbeitet. Sie mischt sie zum Beispiel gekocht unter ihr Brokkoli Gemüse oder in ein Apfel-Chutney. Die Vogelbeere wird auch die "Zitrone des Nordens" genannt, weil ihre kleinen Früchte etwas sauer schmecken.

Tipp 3: Brennnesselsamen

Brennnesseln haben leckere Samen Bildrechte: IMAGO Brennnesseltee, Brennnesselsuppe oder Brennnessel im Salat - wer sich an das biestige Kraut heranwagt, wird kulinarisch belohnt. Im Frühherbst empfehlen sich die Samen. Einfach - natürlich mit Handschuhen - von unten den Stiel hoch streifen, alles in eine Schüssel geben, ein bisschen schütteln, die Blätter runter nehmen und unten in der Schüssel liegen dann die wertvollen Samen.

Also Brennnesselsamen sind tatsächlich Powerfood. Sie haben unglaublich viel Eiweiß, sie haben jede Menge Mineralien und so weiter. Ich find’s einfach nur lecker, die schmecken wunderbar nussig. Grit Nitzsche