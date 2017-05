Willi Fährmann (1929-2017) Bildrechte: dpa

Zu den bekanntesten Werken des 1929 in Duisburg geborenen Schriftstellers gehören "Das Jahr der Wölfe" (1962), "Christina, vergiss nicht" (1974) und "Der lange Weg des Lukas B." (1980). Letzteres handelt von einer Familie zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs in Ostpreußen und basiert auf Erinnerungen des Sohnes der Familie. Die ersten Werke von Fährmann erschienen ab 1956.



Bevor er sich jedoch der Literatur zuwandte, begann er eine Ausbildung zum Maurer. Später studierte er in Münster und Oberhausen Pädagogik und war ab 1953 zunächst als Lehrer in Duisburg tätig, ab 1963 dann als Direktor einer Schule in Xanten. Willi Fährmann lebte seit 1963 mit seiner Familie in Xanten am Niederrhein.