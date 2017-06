Tauchen Sie ein in "Lutherland" und genießen Sie die Hörspielreihe auf ganz besondere Weise: Inspiriert von der unterhaltsamen Geschichte hat der Leipziger Künstler Robert Deutsch herausragende Episoden bildlich umgesetzt und den Akteuren ein Gesicht gegeben. Wir bieten Ihnen hier die Möglichkeit, gleichzeitig hören zu können und in Robert Deutschs Bild auf Entdeckungsreise zu gehen. Gekennzeichnet durch ein kleines Audiosymbol finden Sie direkt im Bild die jeweils dazugehörige Folge der Hörspielserie. Beim Hören können Sie sich per Maus ins Bild hineinzoomen und immer wieder neue Details und Überraschungen finden.