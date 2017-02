In den USA überschlägt sich Präsident Trump geradezu wegen des von ihm ausgerufenen Mottos "America First" und setzt beleidigte Tweets ab, weil Handelsketten die Modemarke seiner Tochter Ivanka aus dem Sortiment nehmen. Seine Sprecherin Kellyanne Conway verteidigt derweil offensichtliche Lügen als "Alternative Fakten". Vor dem Hintergrund solcher Ereignisse und auch des in Deutschland erstarkenden Populismus scheinen sich zwei Fragen geradezu aufzudrängen: Überholt die Realität hier die Satire? Und was bedeutet das für Komiker - können sie alldem überhaupt noch eins drauf setzen?

Das Überzeichnete überzeichnen

Gerade "Ü 40" ist der preisgekrönte Comedian Tobias Mann, den man aus der ZDF-Satire-Sendung "Mann, Sieber!" kennen kann, die er gemeinsam mit seinem Kollegen Christoph Sieber im ZDF präsentiert. Soeben erst hat man ihm den deutschen Kleinkunstpreis zuerkannt. Der Mainzer Komödiant ist ein Genre-Grenzgänger und greift oft politische Themen in seinen Shows auf, was ihn zu einer Ausnahme unter den Comedy-Kollegen macht. Auch er stößt momentan auf das Phänomen "Realität überholt Satire".

Satire hat ja die Aufgabe zu überspitzen, einen draufzusetzen. Aber wie willst Du das noch überzeichnen? - Das ist die große Herausforderung! Wenn man zum Beispiel so einen politischen Typen hat wie Trump, da reicht es ja zum Beispiel, Fakten zusammen zu stellen und es ergibt sich ohnehin schon ein total irres Bild, das man mehr oder weniger komisch finden kann. Tobias Mann

Andere Länder, andere Meinungen

Andreas Thiel Bildrechte: dpa Aus der Schweiz dagegen kommen auch andere Stimmen. Einer der profiliertesten Kabarettkünstler dort ist der Salzburger-Stier-Preisträger Andreas Thiel – seine Markenzeichen auf der Bühne: die bunte Irokesenfrisur, die ihn längst dem deutschen Publikum bekannt gemacht hat - vor allem aber seine messerscharfen gesellschaftlichen Analysen. Andreas Thiel sagt, dass einiges in der öffentlichen Diskussion schnell an Hysterie heranreiche – und auch das sei ja eine Form der übersteigerten Realität.



Wachsender Populismus ist natürlich ein Problem, schlicht, weil es keine einfachen Lösungen für komplexe Probleme geben kann. Auf der anderen Seite, meint Thiel, könne eine "pervertierte political correctness" den gesellschaftlichen Diskurs aber auch verhindern und Dogmen da aufstellen, wo sie am allerwenigsten gebraucht würden. Auch zur vermeintlichen Erscheinung, dass die Realität die Satire überhole, hat er eine Ansicht.

Ich teile diese öffentliche Meinung nicht, ich sehe das als Panikstimmung, die eigentlich immer vorherrscht, weil irgendwas immer gerade ist. Populismus ist grundsätzlich eine leere Worthülse, die heißt wörtlich soviel wie 'dem Volk nach dem Maul geredet'. Das heißt, alles, was politisch ist oder was in der Politik gesagt wird, muss populistisch sein. Ein Politiker muss ja etwas sagen, wovon er denkt, dass das Volk das gut findet, sonst wird er nicht gewählt. Das heißt, der Beruf des Politikers ist es, populistisch zu sein! Andreas Thiel

Nun aber, so Thiel, sei das Wort "Populismus" zu einem Schimpfwort geworden. Man werfe sich gegenseitig vor, man würde Dinge sagen, nur, weil das Volk sie hören wolle. Neu sei, dass grundsätzlich die Liberalen im Verdacht seien – das habe sich so ein bißchen geändert.

In den 70er, 80er Jahren, da waren die Linken in Verruf, da hat man immer verdächtigt, die seien Kommunisten und auch der Vorwurf an einen Sozialdemokraten, er sei ein Kommunist, konnte dessen Karriere beenden. Und jetzt hat es ein bißchen gedreht, jetzt stehen die Bürgerlichen im Verdacht, sie könnten Rechtsextreme sein, also Rassisten, und so ein Rassismusvorwurf kann die Karriere eines bürgerlichen Politikers genauso beenden, wie es früher der Kommunismusvorwurf bei den Linken war. Andreas Thiel

Auch Andreas Thiel, der in seinen Programmen beispielsweise heftige Korankritik betrieben hat, kennt das Phänomen als rechts oder xenophob abgestempelt zu werden, wo es ihm allein um eine kritische Auseinandersetzung geht. Seine Programme konnte er deshalb zeitweise nur unter Polizeischutz aufführen. Doch auch bei gezielterer Nachfrage kann er an aktuellen Geschehnissen kaum Übersteigerungen finden – eher im Gegenteil. Er meint: "Die Realität toppt immer alles."

Das gilt für sämtliche Bereiche. Es ist nichts so lustig wie die Realität, nichts so brutal und nichts so schön wie die Realität und deswegen orientiert sich der gute Künstler, egal welcher Sparte, an der Realität. Und der gute Komiker nimmt die Realität und schleift sie – holt die Pointe raus, aus der Realität! Andreas Thiel

Andreas Thiel ist eine der liberalen Stimmen unter den Kollegen, die auf eine differenzierte Betrachtungsweise und Widerspiegelung Wert legen – und der damit den Satz "Realität überholt Satire" - selbst vor dem Hintergrund eines Donald Trump etwas mehr in die Normalität holt.