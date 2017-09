Der künstlerische Leiter des Dresdner Kabaretts "Herkuleskeule", Wolfgang Schaller, tritt zum Oktober nach 33 Jahren von seinem Amt zurück. Das teilten die Gesellschafter des Kabaretts am Dienstag in Dresden mit. Der 77-jährige Schaller werde seinen Abschied am 3. Oktober 2017 verkünden und auch mit Weggefährten wie Wolfgang Stumph und Hans-Günther Pölitz feiern. Die Leitung übernimmt künftig ein Künstlerischer Rat.

Schaller wurde am 20. April 1940 in Breslau/Polen geboren. Er studierte in Löbau am Lehrinstitut und am Leipziger Literaturinstitut, bevor er 1970 als Autor und Dramaturg zur "Herkuleskeule" nach Dresden kam. 1984 übernahm er die künstlerische Leitung des Kabaretts, von 1997 bis 2012 war er dessen Intendant.

Einer der meistgespielten Kabarettautoren der DDR