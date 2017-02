Pressefoto des Jahres 2017 zeigt Ermordung des russischen Botschafters in der Türkei

Der türkische Fotojournalist Burhan Ozbilici erhält den "World Press Photo Award 2017". Das teilte die Jury der Stiftung "World Press Photo" am Montag in Amsterdam mit. Ozbilicis Aufnahme vom Dezember 2016 zeigt die Ermordung des russischen Botschafters, der bei dem Besuch einer Foto-Ausstellung in Ankara erschossen wurde. Der "World Press Photo Award" ist mit 10.000 Euro dotiert und gilt als der wichtigste Preis im Fotojournalismus.

Jury-Mitglied Mary F. Calvert sagte in ihrer Begründung für die Entscheidung, es handele sich um ein "explosives Bild, das den Hass unserer Zeit abbildet. Es ist die Verkörperung dessen, was das Welt-Pressefoto des Jahres ist und sein muss."



Preisträger Burhan Ozbilici arbeitet als Fotograf für die Nachrichtenagentur "Associated Press". In einem Interview erklärte er, er sei durch Zufall privat in der Ausstellung gewesen, als sich das Attentat ereignete. Statt zu flüchten, habe er Fotos gemacht als der Attentäter zu schießen begann, so Ozbilici weiter.