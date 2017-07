Am Theaterhaus Jena wird ab der Spielzeit 2018/19 das niederländisch-flämische Schauspielkollektiv "Wunderbaum" die künstlerische Leitung übernehmen. Die Gesellschafterversammlung der Theaterhaus Jena gGmbH gab diese Entscheidung am Montag bekannt. In der Ausschreibung wurde explizit nach Teams und Kollektiven für diese Aufgabe gesucht. 63 Interessenten hatten sich daraufhin in Jena beworben.

Das Theaterhaus Jena möchte bewusst neue Konzepte ausprobieren. Bildrechte: dpa

In Deutschland begehen die Jenaer damit einen ungewöhnlichen Weg. Diese Aufgabe in die Hände einer international aktiven freien Gruppe zu legen, ist für das Theaterhaus jedoch ein folgerichtiger Schritt. Seit 1991 liegt die künstlerische Leitung des Theaterhauses in den Händen von Teams. Die Kunstvereinigung sieht sich als Schnittstelle zwischen Stadttheater und freier Szene und will durch diese Form der Selbstorganisation bewusst neue Wege gehen. Durch die Verteilung auf mehrere Personen lassen sich andere künstlerische Ausdrucksweisen und Produktions- und Organisationsstrukturen erproben, so das Theaterhaus.



Das Theaterkollektiv "Wunderbaum" kümmert sich noch um zwei weitere Spielstätten: das Theater Rotterdam sowie das Mare Culturale Urbano in Mailand. In Jena will es mit einem internationalen Ensemble arbeiten. In Deutschland ist "Wunderbaum" zuletzt beim Festival "Theater der Welt" 2017 in Hamburg mit dem Stück "Schrecklich amüsant - aber in Zukunft ohne mich" nach David Foster Wallace in Erscheinung getreten.