"Little Miss Mozart": Musikalisches Wunderkind Alma Deutscher:

Hochkonzentriert sitzt Alma Deutscher an ihrem Flügel; ihr Blick wandert zwischen Notenblatt und Tasten hin und her. Die Elfjährige spielt und singt – auf Deutsch - eine Arie aus "Cinderella", ihrer ersten selbst komponierten Oper.

Die ersten Melodien für "Cinderella" sind Alma in den Kopf gekommen, als sie acht Jahre alt war; später hat sie sich auch die Story für das Libretto ausgedacht, nach Motiven der Aschenputtel-Geschichte. Ein bisschen gestresst ist Alma schon, so kurz vor ihrer ersten Opernpremiere in Wien nach Weihnachten. Aber es wird bestimmt toll, freut sie sich. Nervosität vor öffentlichen Auftritten kennt sie nicht, sie ist im besten Sinne einfach aufgeregt.

Mit vier Jahren hat sie eine Melodie im Kopf

Alma Deutscher am Klavier Bildrechte: IMAGO Alma lebt mit ihren Eltern und ihrer jüngeren Schwester in der Kleinstadt Dorking, südwestlich von London – und spielt an diesem Tag auf ihrer Geige eine Kadenz aus dem dritten Satz ihres eigenen Violinkonzerts vor. Bereits mit zwei Jahren fängt sie an, auf dem Klavier zu klimpern; zum dritten Geburtstag schenken ihre Eltern ihr eine Geige; und eines Tages - mit vier Jahren – hat sie plötzlich diese Idee zu einer Melodie in ihrem Kopf.

Ihre Eltern wollen sie schützen

Sie ahnt damals nicht, dass Komponieren keineswegs gewöhnlich ist für ein kleines Mädchen. Ihre Eltern wollen sie davor schützen, zu früh ausgebrannt zu sein; aber die Welt will ein Wunderkind wie Alma natürlich hören und sehen, weiß ihr Vater Guy Deutscher.

Die große Herausforderung ist, zu versuchen, sie zu unterstützen – aber natürlich ohne Druck auf sie auszuüben. Wir müssen sie sowieso eher zurückhalten. Wir versuchen einfach, ihr die besten Möglichkeiten zu geben, um ihre kreative Mentalität zu entfesseln. Vater Guy Deutscher

Sie geht nicht zur Schule

Alma hat bereits Daniel Barenboim, Simon Rattle und Anne-Sophie Mutter vorgespielt, die beeindruckt sind von ihr. Zur Schule geht sie nicht, sondern wird zuhause unterrichtet. Sie verschlingt Kinderbücher und Biographien von Komponisten, lebt in ihrer eigenen Phantasiewelt. Alma scheint sich selbst zu genügen. Und hat so jeden Vormittag Zeit für das, was sie liebt – die Musik.

Als nächstes eine Sinfonie

Alma Deutscher spielt auch im Garten Bildrechte: IMAGO Am Nachmittag dann schnappt sich ihr purpurrotes Springseil und springt im riesigen Garten der Deutschers herum. Und während Alma das Seil schwingt, kommen ihr schon wieder neue Melodien in den Sinn. Ein Klavierkonzert und ein Violinkonzert hat sie ja schon geschrieben, als nächstes möchte sie nun eine Sinfonie komponieren.

Dass dieses erstaunliche Mädchen jemals die Lust an der Musik verliert, ist heute schwer vorstellbar. Von Alma Deutscher werden wir noch hören.