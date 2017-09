"Die ganze Geschichte"- Varoufakis' grandioses Scheitern

Pierre unternahm seinen ersten und letzten Versuch, die Würde der Europäischen Kommission zu retten. 'Können wir einige Sätze in deinem Entwurf mit denen in diesem hier kombinieren?', bat er mit brüchiger Stimme und zeigte dabei auf den Entwurf in seiner rechten Hand. 'Nein.' Jeroen fertigte ihn in einem Ton ab, den man nur mit dem Begriff kontrolliert-aggressiv beschreiben konnte.

Yanis Varoufakis "Die ganze Geschichte"