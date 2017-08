Architektur im Zoo Tiere zwischen Gefangenschaft und inszenierter Freiheit

Die neue Himalaya-Anlage im Leipziger Zoo Bildrechte: MDR/Grit Grimmer

Auch andere Zoos weltweit feilen an ihren Konzepten. Die Zeiten, in denen es genügte, Tiere in einem kargen Käfig darzubieten, scheinen in vielen Tierparks vorbei zu sein. In der Präsentation zeigte sich auch das Verhältnis von Mensch und Tier. War das Tierwohl in der Vergangenheit zweitrangig, wird heute auch auf die Ansprüche der Lebewesen Rücksicht genommen. Das zeigt sich auch architektonisch, sei es in weiträumigen Anlagen oder differenzierter Ausgestaltung, inklusive Rückzugsräumen.