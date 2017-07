MDR KULTUR: Warum ist der Slam denn überhaupt ein lohnendes Forschungsfeld?

Slam hat – so der Eindruck – wenig Probleme, Publikum zu generieren. Der Zulauf und die Klicks sind da, und doch gibt es kaum einen Slam-Poeten, der von seiner Kunst leben kann. Ernährt der Slam denn seinen Mann oder seine Frau nicht?

Und doch kann vom "reinen" Slam kaum jemand leben – noch nicht mal eine Julia Engelmann. Warum ist das so?

Und doch gibt es ja DIE Slammer, die dann irgendwann doch ihren Durchbruch haben, größere mediale Präsenz erreichen und dann keine Slam-Wettbewerbe mehr durchlaufen, sondern plötzlich ins Kleinkunstfach wechseln?

Slam-Poetin, Kabarettistin und die "lustigste Frau der Schweiz": Hazel Brugger Bildrechte: SRF/Thomas Züger Absolut. Wir haben da eine Frau zu nennen, die auch über Fernsehauftritte inzwischen als "Lustigste Frau der Schweiz" tituliert wird und das nicht zu Unrecht. Hazel Brugger hat wie auch viele andere deutschsprachige Meister auf Slam-Bühnen angefangen, ich nenne Phillip Scharrenberg, Sebastian 23 oder Phillip Zymny und Marc-Uwe Kling, die alle auch immer Slam gemacht haben, vielleicht nicht ausschließlich, aber auch. Wir beobachten, dass Leute schon früher im Kabarett oder verwandten Spielarten aktiv waren, dann den Slam ausprobieren, da dann schneller vorankommen, mehr Erfolg haben und sich dann wieder stärker davon lösen, um ihre Solokarrieren voranzutreiben, bei einer Booking-Agentur unterkommen und aus ihren verschiedenen erfolgreichen Auftritten ein komplettes Programm stricken.

Also geht's offenbar auch umgekehrt – die Slambühne sozusagen als Labor für Künstler, die sich eigentlich schon als Kabarettisten oder Comedians verstehen? Dann ist der Slam wirklich die "Probierküche" fürs Kabarett?

Doch wie kann man dann noch unterscheiden: Was ist noch Slam oder schon Kabarett? Gibt es überhaupt Klassifizierungsmöglichkeiten?

Und das, was man als guter Slammer können muss, um ein solcher zu sein und um das Publikum in seinen Bann zu ziehen, inwieweit entspricht das dem, was ein guter Kabarettist können muss? Oder gibt es doch Unterschiede?

Ich glaube, dass er dieselben Qualifikationen mitbringen muss, über die auch ein guter Slammer verfügen sollte. Er brauch eine gute Präsenz, eine gute Rolle auf der Bühne und ein sehr gutes Gespür für Timing und für Rückkopplungen mit dem Publikum, letztlich also auch Improvisationsfähigkeiten! Ansonsten würde ich da kaum eine Grenze zwischen den beiden Formen ziehen.

Ergo ist der Slam ein wunderbares Sprungbrett und sozusagen der "Probenkeller" für angehende Kleinkünstler. Wie wichtig ist die Kunstform also für die Zukunft des Kabaretts?

Ich denke, dass heute niemand, der auf die Bühne möchte, gerade, wenn er komisches Talent hat, um den Slam herumkommt. Das heißt, er wird ihn irgendwann für sich entdecken und versuchen, sich zu etablieren. Später wird er sich vielleicht aus dem einen oder anderen Grund wieder abwenden. Trotzdem: Der Slam wird zukünftig auf jeden Fall seine Katalysatorfunktion behalten – ich wüsste jedenfalls nicht, was ihn ersetzen könnte!

Lino Wirag kurz vorgestellt Lino Wirag wurde 1983 in Pforzheim geboren und hat Kulturwissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg studiert, wo er zum Thema "Comiczeichnen" promovierte. Als Kulturwissenschaftler hat sich Wirag intensiv mit dem "Kulturphänomen Slam" auseindergesetzt und arbeitet zudem als Autor für die Satirezeitschrift Titanic, die Süddeutsche Zeitung und Die Welt. Außerdem tritt er als Slam-Poet auf und veranstaltet regelmäßig Poetry-Slam-Veranstaltungen. Von 2011 bis 2016 war Wirag Herausgeber der Zeitschrift "EXOT. Zeitschrift für komische Literatur".