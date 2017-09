Über dieses Thema berichtet MDR KULTUR auch im Radio: ► Spezial "The Circle - Totale Transparenz und Scoregesellschaft"

07.09.2017 | 18:05-19:00 Uhr



Geplante Themen:



● Die Welt von "The Circle"

Der Bestseller von Dave Eggers, jetzt als Hollywoodfilm im Kino, entwirft eine dystopische Zukunft, in der totale Transparenz und ständiges Feedback zu den Tugenden gehört. Britta Selle ist eingetaucht.



● Der Große Preis der Transparenz

Wir geben uns freiwillig preis und opfern damit unsere Freiheit. Im Gespräch ist die Sozialpsychologin Catharina Katzer über das Leben in einer Welt, in der jeder alles vom anderen weiß.



● Big Brother auf Chinesich - Citizen Score

China möchte bis 2020 ein System aufbauen, das das Verhalten seiner Bürger anhand von Spuren im Internet bewertet. Axel Dorloff berichtet.



● Ist Big Data schuld daran, dass alle Popsongs gleich klingen?

Mit unseren Likes und Views sorgen wir letztlich für eine Monopolisierung des Musikgeschmacks. Kais Harrabi untersucht die Folgen für die Popmusik.



● Menschen brauchen Resonanz

Noch niemals gab es so viele Möglichkeiten, sich zu zeigen und zu spüren. Selfies und Likes offenbaren die tiefe Sehnsucht des Menschen nach Resonanz. Im Gespräch ist dazu Martin Altmeyer