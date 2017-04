Vom gelehrten Leben im Elfenbeinturm kann keine Rede sein. Napoleons Kriegszug durch Europa verschont auch die Universitäten nicht. 1806 lässt der Franzose die preußische Universität in Halle schließen. Und aus dem sächsischen Wittenberg berichtet Professor Johann Gottfried Gruber 1812: "Unsere Universitätskirche ist ein Heu- und Strohmagazin, unser Großes Auditorium in einen Pferdestall metamorphosiert, und da es an Wohnungen mangelt, so werden auch die zur Miete Wohnenden mit Einquartierung belegt."

Der Innenhof des Leucoreagebäudes in Wittenberg Bildrechte: IMAGO

Ein Jahr später stellt die Wittenberger Uni den Unterricht ganz ein. Die meisten der Professoren flüchten aus der Festungsstadt Wittenberg nach Schmiedeberg.



Nach dem Sieg über Napoleon befiehlt Preußenkönig Friedrich Wilhelm III., die Uni Halle wieder zu eröffnen. Und in Wittenberg, da diskutieren die Professoren, ob sie weiter in einer Festungsstadt lehren wollen oder lieber die Universität verlagern. Doch die Entscheidung fällt weder in Wittenberg noch am Dresdner Hof. Wittenberg ist mit dem Wiener Kongress an Preußen gefallen.