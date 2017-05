Franz Erhard Walther aus Fulda ist in Venedig mit einem Goldenen Löwen als bester Künstler ausgezeichnet worden. Der Konzeptkünstler zeige in seinen Arbeiten einen "radikalen und komplexen Charakter", so die Jury. Walthers Kunst zeichne sich durch Teilhabe des Betrachters aus. In Venedig präsentiert Walther ein großformatiges Werk aus Textil und Stahlplatten. Der 77-jährige war zum ersten Mal bei der Kunstschau in Venedig eingeladen und hat gleich deren größte Auszeichnung erhalten. "Das war wirklich eine Überraschung." bekannte er in seiner Dankesrede.

Wenn Sie nun in die Ausstellung gehen, können sie [in dem Werk] aktiv werden. Es ist also für Sie alle möglich, ein Kunstwerk zu werden.

Den Goldenen Löwen für das Lebenswerkerhielt 2017 Carolee Schneemann. Die Auszeichnung wurde auf Vorschlag von Kuratorin Christine Macel an die 1939 geborene US-Amerikanerin vergeben.



Einen Silbernen Löwen für den besten Nachwuchskünstler erhält Hassan Khan. Der 1975 in Großbritannien geborene Künstler, lebt und arbeitet in Kairo.



Besondere Erwähnung erhielt auf der Biennale Brasilien als nationaler Beitrag für eine Präsentation von Cinthia Marcelle.



Eine besondere Erwähnung als Künstler ging in Venedig an den 1949 geborenen US-Amerikaner Charles Atlas sowie an Petrit Halilaj, die 1986 im Kosovo wurde und in Bozzolo, Berlin und Pristina lebt und arbeitet.