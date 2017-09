MDR KULTUR: Erneut haben Sie für die Rolle des Anwalts Friedrich Kronberg zugesagt und damit Ihre langjährige Fernsehabstinenz beendet. Wie konnte Sie das Serienformat überzeugen?

Moritz Bleibtreu: Es fing, glaube ich, mit der Serie "Twin Peaks" an. Ich weiß noch, als ich die damals gesehen und gesagt habe, für ein Serienformat ist das schon ziemlich gut. Dann kam "Sopranos", und dann ging das so weiter. Dann kamen immer wieder amerikanische Serien, wo ich gedacht habe, das ist jetzt eine völlig neue Geschichte, weil man die Serienstruktur als eine Kunstform entdeckt hat.



Bis dahin waren Serien davon geprägt, dass sie mehr oder weniger schlicht und einfach erzählt waren, Figuren nicht so eine große Entwicklung gehabt haben. Deswegen waren sie für Schauspieler auch uninteressant, eben weil man keine Lust hatte, zehn Jahre lang einen Arzt zu spielen, der eigentlich nichts macht, als Patienten zu umsorgen. Das hat sich völlig geändert. Auf einmal gab es diese Figuren, die eine Entwicklung und Tiefgang hatten. Da hat man schon gemerkt, da verändert sich was.



Gleichzeitig hat sich das Kino immer mehr entwickelt in Richtung – ich nenne es jetzt mal – "amusementpark" oder Disneyland. Hauptsächlich Filme, die sich gar nicht mehr durch das Box Office finanzieren, sondern durch die fünf Antagonisten. Und mit fünf Antagonisten kann die Geschichte so spannend nicht sein. Aber die braucht man, damit man Geld verdient. Das klassische Genre ist immer mehr von der Leinwand verschwunden.



Und jetzt haben wir praktisch eine Situation, in der sich das Kino aufteilt in "Arthouse" und "High Concept-Franchisekino". Dazwischen gibt es nicht mehr viel. Und genau diese Filme, die ich meistens gemacht habe im Kino, sind die Geschichten, die so auf der Leinwand nicht mehr umgesetzt werden, weil sie zu wenig Geld einbringen. Deswegen wandern diese Erzählstrukturen in die serielle Form ab. Und das wäre idiotisch für jemand, der sich für gute Geschichten begeistert, sowas nicht zu machen, nur weil es nicht im Kino stattfindet.



Aber so ein Repertoire, wie ich es zum Glück habe, das wird für einen jungen Schauspieler heute unmöglich, sich so aufzubauen, weil es die Kinolandschaft nicht mehr hergibt. Das heißt ja nicht, dass es keine spannenden Filme mehr gibt, sie finden nur woanders statt.

In der Serie "Schuld" führen Sie als Anwalt durch sehr bewegende Fälle. Die Hauptrolle spielen aber eigentlich die Protagonisten des jeweiligen Falls: Josefine Preuß, Lars Eidinger, Marcus Mittermeier, Jürgen Vogel, Iris Berben. Wie legt man eine Hauptrolle an, die in den Geschichten eigentlich am Rand steht?

Das hat mir aber gerade gefallen. Man hat ein Format, in dem die eigentliche Hauptfigur gar nicht die Hauptfigur ist, sondern vielmehr funktioniert wie ein Conferencier oder ein Showrunner, der die Konstante ist. Der mal einen Fall löst, den Zuschauer an die Hand nimmt und die Geschichten erleben lässt. Aber den Tiefgang und die Kraft kriegt jede einzelne Folge immer von den Episodenhauptrollen. Und das hat mir unheimlich gut gefallen.



Das große Problem bei Folgen von 45 Minuten Länge, die nicht horizontal erzählt werden, ist dass man da unglaublich schwer Tiefgang reinbekommt. Die Hauptfigur ist dafür eigentlich zuständig. Das ist in 45 Minuten sehr schwer, wenn man auch noch einen Krimiplot erzählen muss. Dann kommen oft so halbseidene Sachen raus, wie: Der Kommissar ist sexsüchtig oder hat ein Alkoholproblem. Das sind aber nur oberflächliche Pinselstriche auf der Figur, sie bringen keine Tiefe.

Moritz Bleibtreu (Mitte) mit Produzent Oliver Berben (links) und Strafverteidiger und Schriftsteller Ferdinand von Schirach Bildrechte: dpa Wir haben den Vorteil, dass die vermeintliche Hauptfigur das nicht tun muss. Die eigentlichen Hauptfiguren haben so allen Raum der Welt, um wirklich aufzuwühlen. Das macht das Format so besonders. Deshalb kriegt das Format das in 45 Minuten in fast allen Folgen hin, wirklich eine Tiefe zu erzeugen, den Moment, wo du beim Gucken sagst, das geht mir jetzt nahe. Das ist viel mehr als das, was viele Krimireihen hinbekommen. Für mich ist das ein Luxus, im Hintergrund zu stehen und diesen großartigen Kollegen den Raum zu geben, diese Geschichten zu erzählen. "Schuld" ist einfach ein hervorragendes Konzept von Oliver Berben.

In den Folgen geht es nicht nur um die juristische, sondern auch um die moralische Schuld. Die Geschichten werfen viele Fragen auf: Ab wann ist Rache moralisch nachvollziehbar? Wie ist Schuld zu bewerten, wenn man das Falsche aus den richtigen Gründen tut? Die Fälle zeigen die Lücke auf zwischen Moral und Gesetz. Wie kann man der Schuld eigentlich beikommen?

Juristisch kann man ihr beikommen, ist nur die Frage, ob man den moralischen Vorstellungen, was die Sühne betrifft, gerecht werden kann. Das ist oft nicht so. Das Moralisieren und die damit zusammenhängenden Emotionen dürfen nie einen Platz in einem Rechtssystem haben, weil wir sonst dazu neigen würden, Dinge über einen Kamm zu scheren. Und das ist die große Gefahr, wenn das Rechtssystem anfängt, zu moralisieren. Dann sind wir mit einem Fuß schon in einem totalitären System, denn das ist genau das, was alle totalitären Systeme tun: Sie setzen die persönliche Moral über das Rechtssystem. Es hat uns wer weiß wie viele Tausend Jahre gekostet, bis wir bei einem Rechtssystem gelandet sind, wo wir uns Mühe geben, jeder einzelnen Schuld individuell gerecht zu werden. Und natürlich stoße ich damit bestimmte Leute vor den Kopf.

Haben Sie ein konkretes Beispiel?