Die Gruppe 3 Doors Down wurde 1996 gegründet und feierte mit "Kryptonite" ihren Durchbruch. Ihre zweite Single "Loser" blieb 21 Wochen lang auf Nummer eins der amerikanischen Mainstream-Rock-Charts. So lange konnte sich bis heute kein anderes Lied an dieser Stelle halten. Ihre dritte Single "Be Like That" ist aus der Komödie "American Pie 2" bekannt. Daraufhin wurden die Musiker mit Preisen überhäuft: Wie etwa mit dem "Billboard Music Award" und dem "American Music Award". Weitere erfolgreiche Titel folgten, etwa "When I’m Gone" und "It’s Not My Time". Außerdem schrieben die Musiker um Sänger Brad Arnold einen Werbesong für die amerikanische Nationalgarde ("Citizen/Soldier") – dieser offene Patriotismus stieß bereits auf Kritik, 3 Doors Down selbst sehen sich allerdings nicht als politische Band.