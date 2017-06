Interne Papiere der Bühnen in Halle Aufstand gegen TOOH-Geschäftsführer Rosinsky

In der Kulturszene von Halle rumort es schon seit Monaten. Die Stadt tut sich schwer mit strategischen Entscheidungen für die Zukunft. Erst in dieser Woche hat der Stadtrat entschieden, sich nicht um den Titel "Europas Kulturhauptstadt 2025" zu bewerben. Und auch bei der Neuausrichtung der Bühnen klemmt es. Bei der städtischen Theater-, Oper- und Orchester GmbH (kurz TOOH) klafft aktuell ein Finanzloch von 1,7 Millionen Euro. Im Zentrum der Diskussion steht der Geschäftsführer Stefan Rosinski. Seine Arbeit wird zunehmend kritisch gesehen, auch von den künstlerischen Leitern. Sie haben sich deshalb jetzt an den Aufsichtsrat gewandt und sprechen von einer vergifteten Atmosphäre und Vertrauensbruch. MDR KULTUR liegen die internen Schreiben vor.

von Sven Kochale