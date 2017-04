Single-Charts: Tote Hosen vor Böhmermanns Satire-Song

Jan Böhmermann ist der Sprung an die Spitze der Charts zunächst nicht geglückt. Nach Angaben von GfK Entertainment liegt sein satirisches Lied "Menschen Leben Tanzen Welt" eine Woche nach seinem Erscheinen in einer Zwischenbilanz auf Platz sieben der deutschen Single Charts. Zugleich steuern die Toten Hosen auf Platz eins zu. Böhmermanns Plan, mit einer Gruppe Schimpansen einen Echo zu gewinnen, dürfte damit noch weit entfernt liegen.

In der kommerzialisierten Musikszene könnten selbst Affen einen Hit landen, meint Böhmermann und will deswegen mit "Menschen Leben Tanzen Welt" einen Echo holen. Die Vergabe des wichtigen Musikpreises orientiert sich vorwiegend an den Verkaufszahlen.

Sänger Campino der "Toten Hosen" hat schon mehrere Echos gewonnen. Bildrechte: dpa

Wenige Stunden nach der Veröffentlichung kletterte der Böhmermann-Song in die Top 20 der iTunes-Charts, bei den Amazon-Downloads schaffte er es an die Spitze. In den offiziellen deutschen Singlecharts war das Musikvideo auf Rang 84 eingestiegen.



An der Spitze der Single-Charts liegen nun ausgerechnet die Toten Hosen mit "Unter den Wolken". Sänger Campino hatte Böhmermanns Kritik während der Echo-Verleihung als "Zeitgeistgeplapper" zurückgewiesen.