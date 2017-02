Zwanzig Jahre ist es her, da hat Regisseur Danny Boyle mit "Trainspotting" einen Kultfilm erschaffen. Er erzählt frei nach dem Roman gleichnamigen von Irvine Welsh die Geschichte von vier Junkies in Edinburgh: Renton, Spud, Sickboy und Begbie – vier junge Männer immer auf der Suche nach dem nächsten Schuss. Am Ende steht der Verrat. Renton macht sich mit der Beute aus einem Drogendeal auf und davon.

Der Film ist wild, ungestüm, mit einem berauschenden Soundtrack, ohne dabei den Drogenkonsum zu verherrlichen. Jetzt kommt "T2 – Trainspotting Zwei" in die Kinos - aber brauchen wir überhaupt eine Fortsetzung des Films?

"Trainspotting" ist ein Kultfilm, an den sich die Leute noch immer erinnern – bei der Premiere auf der Berlinale war zu spüren, dass die Liebe für den ersten Film ist nicht nur beim Publikum ungebrochen ist, sondern auch bei allen Beteiligten, vor allem bei den Schauspielern wie Ewan McGregor und bei Regisseur Danny Boyle. Der hat bewusst solange mit der Fortsetzung des Films gewartet – um nicht nur einen Film um des Filmes willen zu machen, sondern um eine neue Geschichte erzählen zu können - 20 Jahre später: Die Geschichte wird jetzt nach zwanzig Jahren weiter erzählt: Renton kommt aus Amsterdam zurück und es gibt viele alte offene Rechnungen, die zu begleichen sind. Regisseur Danny Boyle sagt:

Wir respektieren den anderen Film, nutzen ihn auch, aber dieser hier steht auf seinen eigenen Beinen. Es geht um Zeit und männliches Verhalten im Laufe der Zeit. "Trainspotting 2" steht für sich selbst, wir remixen nicht einfach nur das Original. Deswegen haben wir den Film gemacht. Weil wir das Gefühl hatten, etwas erzählen zu können. Regisseur Danny Boyle

Wie sehr setzt der Film inhaltlich auf Nostalgiefaktor?

Als Zuschauer stellt sich die Frage: Was haben die Jungs in den letzten zwanzig Jahren gemacht? So wie es aussieht, nicht viel. Aus keinem ist wirklich was geworden: Renton ist in der Fremde gescheitert, ihn treibt das Heimweh zurück, Begbie sitzt im Knast, Spud hängt noch immer an der Nadel und SickBoy versucht sich als Zuhälter.

Insofern dreht sich der Film um das Hinterhertrauern alter Zeiten, der eigenen Jugend und vermeintlichen Unsterblichkeit. Im Film heißt es in einem Gespräch sogar: „Was dich hier her gebracht hat, ist Nostalgie. Du bist ein Tourist ein deiner eigenen Jugend“. Tatsächlich spielt der neue "Trainspotting"-Film bewusst mit dem Nostalgiefaktor, so der Regisseur:

Gerade das Kino romantisiert immer die frühen Zwanziger. Und genau deswegen haben wir den Film gemacht. Die Jungs versuchen, ihre eigene Jugend wieder auferstehen zu lassen, sie sehnen die guten alten Zeiten zurück. Männer sind, was das Altern angeht, hoffnungslos. Sogar noch schlimmer als Frauen. Frauen altern würdevoller als Männer. Sie kennen die Endlichkeit der Zeit. Männer verleugnen das. Das ist ein Element des Films. Aber dann gibt es eben auch noch den melancholischen Teil über die Opfer, die jeder im Leben bringt und die man anerkennen muss. Regisseur Danny Boyle

Neue Ästhetik oder eine Kopie des Originalfilms?

Der Originalfilm "Trainspotting" ist heute noch Kult. Nicht nur wegen der Drogengeschichte, sondern vor allem auch wegen der visuellen Umsetzung. In "Trainspotting 2“ zitiert Regisseur Boyle sich selbst ohne sich einfach nur zu kopieren. Er arbeitet mit altem Material, welches inform von Flashbacks auftaucht, alte Bilder werden eingefroren und neuen Szenen gegenübergesetzt. Der Stil des Films entwickelt sich aus der Geschichte, aus den Figuren heraus – und weil sich die Figuren verändert haben, entsteht auch im Film eine neue Energie, so Boyle:

Im ersten Film sind die Jungs wild, herrenlos, leichtsinnig und rücksichtslos. Sie machen sich über Zeit und Vergänglichkeit keine Gedanken. Hier habe ich jetzt einen Film gemacht, der zeigt, dass die Zeit dir vollkommen egal ist, sie kümmert sich nicht um dich. Diese Erkenntnis kommt aber erst mit dem Alter. Wir wollten also eigentlich alles genau machen wie beim ersten Mal. Nur anders. Regisseur Danny Boyle