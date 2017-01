Obwohl sich der Multimillionär rein finanziell jeden Musiker leisten könnte, sieht es derzeit aus, als würde Donald Trumps Amtsantritt zur Blamage. Denn zahlreiche Musiker haben ihm abgesagt - sie wollen nicht bei seiner Vereidigung am 20. Januar auftreten. Besonders peinlich war die Absage von Elton John: Ein Mitarbeiter Trumps hatte in einer BBC-Talkshow erzählt, dass der Sänger bei der Vereidigung auftreten würde – darauf folgte ein entschiedenes Dementi. Auch die Beach Boys, die Dixie Chicks und der italienische Tenor Andrea Bocelli waren nach Medienberichten nicht für die Feierlichkeiten zu gewinnen.

DJ Moby reagierte auf eine Anfrage auf Instagram nur mit einem "Hahahahaha, wartet, Hahahaha, wirklich? … Ich lache immer noch". Er würde erst zusagen, wenn Trump im Gegenzug seine Steuererklärung veröffentlicht. Dann endlich hatte Trump schon eine Sängerin - die Broadway-Künstlerin Jennifer Holliday, die aber am Wochenende doch noch absagte, nachdem ihre Fans rebelliert hatten. Statt ihr soll nun laut New York Times ein C-Sternchen für Trump singen: Die zweitplatzierte vom "Deutschland sucht den Superstar"-Äquivalent "America’s Got Talent" 2010. Außerdem sollen The Rockettes ihre Beine in die Lüfte strecken – was bei der Tanztruppe bereits für interne Streitigkeiten gesorgt hat. Und dann ist da noch der Mormon Tabernacle Choir, ein religiöser Chor aus Utah. Mindestens ein Mitglied soll wegen des Trump-Auftritts bereits ausgetreten sein.