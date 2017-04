Seit dem Putsch von 1960 sind die türkischen Streitkräfte die eigentlich bestimmende Macht im türkischen Staat. Läuft es nicht nach ihrem Gutdünken, greifen sie ein - 1971 wieder mit einem Putsch. Knapp zehn Jahre später erneut. Diesmal, nachdem sie über das Land das Kriegsrecht verhängen und sämtliche politische Parteien verbieten, legen sie dem Volk eine neue Verfassung vor. 1982 wird das Werk per Referendum angenommen. Auch diese Verfassung wiederum hat Änderungen erfahren. Neu etwa: die Türken wählen ihren Präsidenten in einem Direkt-Verfahren. Beim ersten Votum dieser Art vor erst drei Jahren brachten sie ihren langjährigen Ministerpräsidenten ins höchste Amt im Staate: Recep Tayyip Erdogan.

Das Zementieren von Macht

Die Folgen der Machtverschiebung

So oder so: sollten die Türken am kommenden Sonntag den Verfassungs-Plänen ihren Segen geben, würden sich die Machtverhältnisse im Land wieder einmal folgenschwer verschieben. Und wieder einmal hieße es dann wahrscheinlich: neue Machtverhältnisse - ja, aber für wie lange?