Weshalb? Die Story ist doch eigentlich eine klassische Mordgeschichte: "Who killed Laura Palmer" – klingt fast ein bisschen banal.

Regisseur David Lynch und Schauspieler Kyle MacLachlan bei der Premiere Bildrechte: dpa Das stimmt, das ist nichts anderes als im "Tatort" oder bei Inspector Barnaby – ein klassisches Whodunit?, ein Wer-hats-getan? Es gibt den Mord an Laura Palmer, für dessen Aufklärung ein FBI-Agent in das kleine Städtchen Twin Peaks geschickt wird. Doch spätestens, als der dort auftaucht und seinen Kaffee im Diner trinkt, kippt diese Serie in etwas vorher noch nie Gesehenes: Dieser Agent Cooper ist ein genialer verpeilter Neurotiker, der unter anderem mithilfe von Visionen ermittelt, das heimelige Twin Peaks entpuppt sich Folge für Folge mehr als Zentrum des Unheimlichen, als Schauplatz von Affären, Verschwörungen, Drogen, Prostitution, alles dabei. David Lynch hat hier zweierlei getan: Zum einen hat er die Serie kinematografisiert, die nicht mehr zu vergleichen war mit Serien wie "Dallas", "Denver-Clan" oder "Bonanza". Eine Serie ist zum ersten Mal ästhetisch ebenbürtig mit einem Film inszeniert. Und dann hat er sich daran gemacht, alle möglichen Genres und Konventionen zu demontieren. Es gibt 30 Hauptdarsteller, bis zu 20 Handlungsstränge nebeneinander, Personen ändern grundlos ihre Hauptcharakterzüge (aus einer schüchternen Kleinstadtschönheit wird plötzlich ein Vamp, aus einem zynischen Pathologen ein Menschenfreund, aus dem Sheriff ein böser Bube usw.), kein Charakter hat nur ein Gesicht. Und David Lynch macht sowohl auf narrativer als auch auf motivischer Ebene das, was er in so vielen seiner Filme macht: Er wirft einem einfach zu viele Bälle zu, als dass man sie alle auffangen könnte. Ein Kritiker hat das mal "postmoderne Gemeinheit" genannt.

An die Postmoderne und ihre Phänomene haben wir uns ja mittlerweile irgendwie gewöhnt – wie ist es mit "Twin Peaks", kann man diese Serie heute noch mit Spaß schauen?

Nur einige der Hauptdarsteller Bildrechte: IMAGO Ich schau mir alte "Twin Peaks"-Folgen in etwa alle fünf Jahre mal wieder an und bin immer wieder überrascht, wie gut die Serie noch funktioniert. Aber auch, wie viel von dem, was David Lynch da innovativ entwickelt hat, heute gang und gäbe ist in aktuellen Serien. "Twin Peaks" ist ja alles in einem: Krimi, Liebesgeschichte, Mystery, Komödie – und eins bricht permanent ins andere ein. Wenn die Krimihandlung zu heftig wird, gibt’s ein komödiantisches Element, dann wird’s unheimlich, dann wieder steht eine Teenagerliebe im Vordergrund. "Twin Peaks" ist wie ein ewig verflochtenes Band erzählt und gibt im Übrigen keine Antworten auf grundlegende Fragen. Was ist Zentrum, was ist Nebenschauplatz, was ist die richtige Fährte für die Erklärung eines Geschehens, was ist eine Finte, welcher Charakter ist wichtig, welcher wird erst wichtig? Lynch hat in seiner Meta-Serie damals schon vorgemacht, was das serielle Erzählen seitdem und bis heute ausprobiert: das Hantieren mit Unendlichkeiten.

Das ist jetzt natürlich die Fluch des Visionärs, denn trotz dieser Strahlkraft, trotz dieser Vorreiterrolle hat David Lynch von "Twin Peaks" genauso wenig gehabt wie der Fernsehsender – es war für alle ein großer finanzieller Verlust damals, oder?

Ich denke, es ist noch drastischer:

'Twin Peaks' war ein Fluch für alle Beteiligten.

Für den Fernsehsender war es ein Verlust und alles, was David Lynch selbst in Sachen Fernsehen danach angefasst hat, ist grandios gescheitert – selbst "Mulholland Drive", sein Film danach, war eigentlich als Serie angedacht, weswegen er auch so wahnsinnig lang ist und so viele Personen mitspielen, doch daraus hat Lynch dann mit Mühe und Not nur noch einen Kinofilm geschnitten. Auch die Schauspieler: Kyle McLachlan, der den weisen und wirren Agent Cooper spielt, hat danach nur noch in ganz seltsamen Produktionen mitgespielt. Selbst die schönen Frauen aus "Twin Peaks" sind später nur noch in obskuren Serien oder B-Filmen aufgetaucht.

Allerdings sind sie fast alle jetzt in der Fortsetzung wieder mit dabei. Wieso musste jetzt eigentlich eine dritte Staffel her? Weil alles Kultige von "Alien" bis "Star Wars" eine Fortsetzung bekommt?