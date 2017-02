Der Erklärer der Fantastik ist tot

Todorov wurde 1939 in Sofia, in Bulgarien geboren und kam Anfang der 60er-Jahre nach Paris. Über 25 Jahre lang war er Forschungsdirektor am Centre national de la recherche scientifique ( CNRS ) in Paris. Sein Interesse galt der Literaturwissenschaft, Semiotik, Politik, Soziologie, Geschichte und Philosophie. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Prinz-von-Asturien-Preis für Sozialwissenschaften. Gastprofessuren führten ihn an die New York University, Columbia University, Harvard University, Yale University und die University of California in Berkeley. Zudem ist er seit 2007 Mitglied der American Academy of Arts and Sciences.