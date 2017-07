Ulrich Mühe wurde 1953 als Sohn eines Kürschnermeisters in Grimma geboren. Er machte Abitur, leistete Wehrdienst und studierte danach Schauspiel in Leipzig.

Wegen Heiner Müller nach Berlin

Volksbühne in Berlin Bildrechte: dpa Heiner Müller holte ihn Anfang der achtziger Jahre aus dem Stadttheater in Karl-Marx-Stadt nach Berlin, wo er erst an der Volksbühne, dann am Deutschen Theater spielte. Er engagierte sich politisch, trat bei öffentlichen Diskussionen auf und gehörte zu den Initiatoren der Demonstration vom 4. November 1989 auf dem Berliner Alexanderplatz.

Von "Schtonk!" bis zu "Rennschwein Rudi Rüssel"

In der DDR begann er auch, in Fernseh- und Kinofilmen mitzuspielen. Im Westen bekannt, wurde er 1989 durch seine Hauptrolle in "Das Spinnennetz". Danach spielte er in Filmen wie "Schtonk!", "Funny Games" oder "Rennschwein Rudi Rüssel" mit, und in Fernsehserien wie "Der letzte Zeuge".

Stasi im Film und im Leben

Ulrich Mühe mit dem Oscar. Bildrechte: IMAGO Internatione Bekanntheit erlangte er durch seine Rolle als Stasihauptmann Gerd Wiesler in dem Film "Das Leben der Anderen", der 2007 den Oscar als bester fremdsprachiger Film bekam.

Die Stasi – sie spielte auch eine Rolle in dem privaten Nach-Wende-Leben von Ulrich Mühe. Er beschuldigte seine Ex-Frau Jenny Gröllmann, als IM gearbeitet zu haben. Sie widersprach vor Gericht, Mühe musste sich verpflichten, das nie wieder zu behaupten. Er protestierte und auch ein Schauspielerkollege wandte sich in dieser Zeit von ihm ab.

Fünf Kinder von drei Frauen

Mit seiner dritten Frau, der Schauspielerin Susanne Lothar, für die er Jenny Gröllmann 1990 verließ, lebt er bis zu seinem Lebensende zusammen. Mühe hat fünf Kinder von drei verschiedenen Frauen.